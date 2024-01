Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagmittag fester

Zalando im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 18,39 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 18,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 18,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 770.217 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 45,81 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 149,17 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 32,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,667 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt im Plus

Aktienempfehlung: So bewertet Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA die Zalando-Aktie