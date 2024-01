Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 18,27 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,27 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,78 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.219.441 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 150,74 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 12,70 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,07 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte Zalando die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,667 EUR in den Büchern stehen haben wird.

