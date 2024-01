Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 18,44 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 18,44 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,46 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 242.925 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Gewinne von 148,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 13,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 32,07 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,667 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

