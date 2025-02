Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag behauptet

So entwickelt sich Zalando

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 37,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 37,30 EUR. Bei 37,39 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 37,08 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.905 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 6,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,43 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2024 erreicht. Abschläge von 50,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,91 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando ließ sich am 05.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,39 Mrd. EUR – ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Am 26.02.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,07 EUR je Zalando-Aktie.

