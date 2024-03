Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 25,05 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 25,05 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,10 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.071.531 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 39,22 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 56,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,33 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 31,02 EUR.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,833 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

