Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Montagvormittag positiv

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 24,87 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 24,87 EUR nach oben. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,95 EUR an. Bei 24,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.804 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 57,70 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,81 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,833 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

