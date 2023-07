Zalando Aktie News: Zalando macht am Mittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 31,13 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 31,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Zalando-Aktie bei 31,15 EUR. Bei 30,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 165.860 Zalando-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 47,16 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 38,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 2.255,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,576 EUR je Aktie aus.

