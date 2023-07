Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 31,54 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 31,54 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,55 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,75 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 511.918 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit Abgaben von 39,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 39,67 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.255,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.205,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,576 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Erste Schätzungen: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABOUT YOU-Aktie weiter stark: Gute Branchenstimmung

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Zalando bedeutet