Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 30,87 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 30,87 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 30,94 EUR zu. Mit einem Wert von 30,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.186 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,40 Prozent. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 37,87 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 39,67 EUR.

Zalando ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,29 Prozent auf 2.255,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Zalando-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,576 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

