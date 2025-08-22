Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 25,00 EUR ab.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 25,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Zalando-Aktie ging bis auf 24,93 EUR. Bei 25,03 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 61.449 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,32 Prozent. Am 13.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 19,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Zalando die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

