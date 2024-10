Zalando Aktie News: Zalando schiebt sich am Freitagmittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Zalando konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 28,88 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 28,88 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,95 EUR. Bei 28,79 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 65.957 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 17.10.2024 markierte das Papier bei 30,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,93 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,64 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Zalando am 05.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Zalando die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,982 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

