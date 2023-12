Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,4 Prozent auf 21,21 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie wies um 17:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,4 Prozent auf 21,21 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 21,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,35 EUR. Bisher wurden heute 2.896.287 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 53,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,89 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 6,25 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,15 EUR an.

Am 01.11.2023 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,679 EUR je Zalando-Aktie.

