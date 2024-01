Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 18,76 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 18,76 EUR. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,77 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,29 EUR. Zuletzt wechselten 426.361 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 144,25 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,95 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 17,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,07 EUR angegeben.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.274,90 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.349,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,670 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

