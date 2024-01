Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 18,33 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,33 EUR ab. Bei 18,26 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.163 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Mit einem Zuwachs von 149,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,07 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 27.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,670 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

