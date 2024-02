Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Zalando im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 19,01 EUR nach.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 19,01 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,98 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 581.382 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 41,47 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 118,15 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 19,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,82 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

