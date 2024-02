Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 19,07 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 19,07 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 18,83 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,74 EUR. Zuletzt wechselten 943.755 Zalando-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 41,47 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 117,52 Prozent wieder erreichen. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 19,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,680 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

