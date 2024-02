Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:06 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 19,79 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,74 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 195.441 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,47 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. 112,34 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 15,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.274,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.349,10 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Am 27.02.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

