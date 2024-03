Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 25,52 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 25,52 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,52 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 374.183 Zalando-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 39,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 53,68 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 60,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,835 EUR in den Büchern stehen haben wird.

