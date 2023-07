Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Nachmittag

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 30,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 30,90 EUR nach. Die Zalando-Aktie sank bis auf 30,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,05 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 346.311 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,81 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 39,67 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 2.255,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Zalando dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,576 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Erste Schätzungen: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ABOUT YOU-Aktie weiter stark: Gute Branchenstimmung

DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Zalando bedeutet