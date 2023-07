Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Kursabschlägen

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,26 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 31,26 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 31,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 31,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.814 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,55 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 39,67 EUR.

Am 04.05.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,29 Prozent auf 2.255,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 01.08.2024.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,576 EUR je Aktie.

