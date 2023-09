Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 21,74 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 21,74 EUR. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 21,36 EUR. Mit einem Wert von 21,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 708.742 Aktien.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 52,54 Prozent niedriger. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 11,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,17 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,05 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 2.556,30 EUR, gegenüber 2.623,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,54 Prozent präsentiert.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,997 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt schlussendlich

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell