Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,57 EUR

-0,53% Charts

News

Analysen

Um 01:25 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 38,79 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 38,91 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 275.667 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.02.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 102,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 40,57 EUR an.

Am 02.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.733,10 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,244 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Zalando-Aktie verlustreich: Zalando streicht mehrere Hundert Jobs

Zalando-Aktie: Schwache Margen bei Zalando - Wie der Versandhändler seine größte Schwäche angeht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images