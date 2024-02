Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 19,26 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 19,26 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 19,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 37.214 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,47 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 115,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 17,19 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.274,90 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.349,10 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,680 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

