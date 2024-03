Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 26,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 26,30 EUR zu. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,82 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.887.790 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 39,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 64,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,835 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag mit positivem Vorzeichen

Börse Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten