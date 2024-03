Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 25,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Zalando-Aktie bis auf 25,56 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,31 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100.525 Zalando-Aktien.

Am 05.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,22 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 54,29 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 37,25 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,02 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,835 EUR je Aktie belaufen.

