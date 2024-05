Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Montagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 23,88 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 23,88 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 23,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.015 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,17 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2023). 34,72 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 33,21 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 32,84 EUR angegeben.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Am 31.07.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Zalando-Aktie.

