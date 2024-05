Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagvormittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Mit einem Kurs von 23,63 EUR zeigte sich die Zalando-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,63 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 23,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 23,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.364 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2023 auf bis zu 32,17 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 32,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 2,24 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2024 0,813 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

