Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 27,68 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 27,68 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 28,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 544.800 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 65,50 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 30,71 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,92 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 04.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2.255,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.205,00 EUR umgesetzt.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Zalando dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,580 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

