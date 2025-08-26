Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,87 EUR nach oben.

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,87 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,97 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.272 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,76 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

