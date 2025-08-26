DAX24.143 ±-0,0%ESt505.389 +0,1%Top 10 Crypto15,88 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.427 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,12 -0,2%Gold3.382 -0,3%
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und die Chance auf ein Aktienpaket von finanzen.net zero sichern!
Fokus auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag gestärkt

27.08.25 09:25 Uhr
Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,87 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zalando
24,78 EUR -0,20 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Zalando konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 24,87 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,97 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.272 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Am 13.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,76 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,36 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 05.08.2025 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,37 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2025 1,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Zalando-Aktie höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zalando-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
