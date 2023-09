Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 21,29 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,5 Prozent auf 21,29 EUR nach. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 21,28 EUR. Bei 21,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 93.998 Stück gehandelt.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 115,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 11,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 39,17 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 31.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2023 0,624 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

