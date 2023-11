Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 22,60 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 22,60 EUR ab. Im Tief verlor die Zalando-Aktie bis auf 22,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,74 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 368.358 Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 102,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 19,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,01 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,90 EUR an.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 29.02.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,664 EUR je Aktie belaufen.

