Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Dienstagvormittag

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 33,27 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 33,35 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.828 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,74 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 54,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 73,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,20 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 03.11.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.733,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 29.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,261 EUR in den Büchern stehen haben wird.

