Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Mittwochmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 21,17 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,17 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 21,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 533.812 Zalando-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 33,15 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Zalando.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,679 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

