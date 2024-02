Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 19,23 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 19,23 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 19,28 EUR. Bisher wurden heute 26.971 Zalando-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 41,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 115,71 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 20,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,82 EUR aus.

Zalando gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

