Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 34,65 EUR.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 34,65 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 34,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 360.815 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 40,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 15,67 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.03.2024 auf bis zu 18,43 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 46,81 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,91 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,09 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

