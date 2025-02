Zalando Aktie News: Zalando gibt am Freitagvormittag nach

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX sackt am Freitagnachmittag ab

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse und Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Pearson and AWS Announce Collaboration to Unlock AI-Powered Personalized Learning for Millions of People Globally

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels in Rot

Heute im Fokus

AlzChem will nach Rekord operativen Gewinn weiter steigern. Tesla beantragt Genehmigung für Fahrdienst in Kalifornien. Commerzbank-Betriebsratschef sagt UniCredit den Kampf an. Post-Warnstreiks werden zwei weitere Tage fortgesetzt. Holcim meldet mehr Betriebsgewinn in 2024. Saint-Gobain hebt Dividende an und kündigt Aktienrückkauf an. GSK gibt Diversity-Pläne auf.