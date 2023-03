Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 34,40 EUR

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 34,64 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 35,73 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 34,30 EUR. Bei 35,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 467.262 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 06.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 32,87 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 19,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 80,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 41,71 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2022 vor. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.349,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.283,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,88 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 04.05.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Zalando die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,621 EUR je Zalando-Aktie.

