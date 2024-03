Zalando Aktie News: Zalando verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 26,38 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 26,38 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 26,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 425.224 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 48,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,54 Prozent.

Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 31,02 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Zalando wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,835 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

