Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 26,76 EUR nach oben.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 26,76 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 26,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 676.802 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,56 Prozent. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 40,40 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,02 EUR.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 vorlegen. Zalando dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,835 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

