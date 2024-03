Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 26,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 26,52 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 26,73 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 42.981 Zalando-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 39,22 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,89 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,02 EUR an.

Zalando ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Zalando am 07.05.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,835 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

