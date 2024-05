Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 24,09 EUR.

Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 24,09 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 24,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,08 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.791 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2023 bei 32,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,84 EUR.

Am 07.05.2024 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 2,24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Zalando.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

