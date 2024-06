Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 21,28 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 21,28 EUR ab. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,17 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.664 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 25,05 Prozent sinken.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,43 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 07.05.2024 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,15 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,63 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,824 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

