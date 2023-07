Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit Verlusten

Zalando im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 31,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 31,12 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 31,05 EUR. Mit einem Wert von 31,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 16.588 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 32,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,67 EUR.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando -0,24 EUR je Aktie generiert. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.255,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,576 EUR je Aktie belaufen.

