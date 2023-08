Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Montagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 27,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,5 Prozent auf 27,12 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,17 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 187.541 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 40,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 39,67 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 03.08.2023 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,05 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.556,30 EUR – eine Minderung von 2,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.623,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,637 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

