Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Vormittag zu

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 26,83 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 26,83 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 26,83 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,75 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.874 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,74 Prozent hinzugewinnen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 39,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 39,67 EUR angegeben.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,05 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.556,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,54 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,637 EUR je Aktie belaufen.

