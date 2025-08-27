DAX24.124 +0,3%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1638 ±-0,0%Öl67,59 -0,3%Gold3.400 +0,1%
Profil
Blick auf Aktienkurs

Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

28.08.25 09:25 Uhr
28.08.25 09:25 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Zalando. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 24,69 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 24,69 EUR. Bei 24,81 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,57 EUR. Zuletzt wechselten 28.657 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,95 EUR am 13.09.2024. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 17,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,36 EUR.

Zalando ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,64 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Zalando von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Zalando-Aktie höher: Baader Bank sieht Potenzial nach ABOUT YOU-Übernahme

Analysen zu Zalando

DatumRatingAnalyst
26.08.2025Zalando OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025Zalando BuyBaader Bank
13.08.2025Zalando NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Zalando KaufenDZ BANK
12.08.2025Zalando BuyJefferies & Company Inc.
