Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Zalando-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 32,91 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 33,26 EUR zu. In der Spitze fiel die Zalando-Aktie bis auf 32,56 EUR. Bei 32,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 220.445 Zalando-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 73,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 55,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 37,20 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,05 Prozent auf 2.349,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.733,10 EUR gelegen.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2022 wird am 07.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,261 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

