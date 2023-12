Zalando Aktie News: Zalando gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 21,25 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:07 Uhr 0,9 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 41.739 Stück.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 115,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,15 EUR an.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,679 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

