Zalando Aktie News: Zalando am Mittag gesucht

Kursverlauf

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 19,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 19,51 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 522.246 Zalando-Aktien.

Bei 41,47 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 52,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 18,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,82 EUR je Zalando-Aktie an.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,680 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittag schwächer

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag mit Kursplus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet im Minus