Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 19,71 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 19,71 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 19,71 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,54 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 85.488 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 41,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 110,40 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 13.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,680 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

